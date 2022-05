Le Forum de la BD Librairie Forum du Livre, 24 octobre 2020 10:00, Rennes.

Samedi 24 octobre 2020, 10h00

Différentes expositions, des rencontres – dédicaces avec certains auteurs et des rencontres avec des mascottes et une galerie commerciale qui « s’habille » pour fêter la BD !

Le Forum du Livre en association avec les maisons d’éditions Dargaud, Dupuis et Le Lombard ainsi que le centre commercial La Visitation a décidé de fêter la bande dessinée le Samedi 24 Octobre prochain avec différentes expositions, des rencontres – dédicaces avec certains auteurs et des rencontres avec des mascottes et une galerie commerciale qui « s’habille » pour fêter la BD !

Deux expositions seront proposées au public sous la verrière du Centre commercial de La Visitation.

Yakari La Première BD Écologiste du Samedi 17 Octobre au Samedi 31 Octobre.

A travers cette exposition de 6 panneaux, le public pourra se balader à travers des thématiques liées à la biodiversité, la chaîne alimentaire dans les dessins du petit personnage de Yakari et de tous les personnages de la BD.

Les Héroines de BD du Vendredi 23 Octobre au Samedi 31 Octobre

Au fil de cette exposition, quinze héroïnes dans l’air du temps sont mises à l’honneur. Qu’elles possèdent des pouvoirs surnaturels ou des qualités plus modestes, qu’elles sauvent le monde ou qu’elles aillent encore à l’école, elles n’ont rien à envier aux garçons. Car chacune d’elles, à sa mesure, peut changer les choses et devenir encore meilleure.

Programme de l’après midi du 24 Octobre de 14h à 18h :

Des rencontres avec des mascottes

Les enfants (mais aussi les plus grands) pourront rencontrer (et faire des photos) avec les personnages de Bill (le fameux cocker anglais) et le Loup en Slip au sein de la galerie.

Des rencontres dédicaces avec 3 auteurs

Gijé pour La Boîte à musique Tome 4 La mystérieuse disparition (en avant première exceptionnelle).

David Tako pour Green Class.

Alexis Dormal pour Pico Bogue.

Des jeux concours et des cadeaux tout au long de l’après midi

Pour l’occasion, deux jeux concours seront proposés l’un physique ou les internautes devront retrouver les personnages cachés dans les magasins du centre. Le deuxième plus classique sur tirage au sort via une question sur les réseaux sociaux de La Visitation.

A gagner, des BD dédicacées des auteurs présents, des badges et autres cadeaux autour de la BD.

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 24 octobre 2020 – 10h00 à 20h00