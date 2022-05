Lancement & Dédicace La Vilaine Revue Tome 02 Librairie Forum du Livre, 26 septembre 2020 14:00, Rennes.

Le 26 Septembre, nous serons heureux de pouvoir accueillir lors de 2 séances des auteurs de ce nouvel opus … mais on vous garde la surprise encore un peu pour les noms !

La Vilaine Revue vous connaissez ?

Après un Tome 01 exceptionnel, elle revient et elle n’est pas contente !

Mais La Vilaine c’est quoi ?

La Vilaine, c’est un joyeux foutoir. Un truc protéiforme à plusieurs mains. Une aventure épique.

La Vilaine, c’est une revue de bande dessinée ! Imaginée par une bande de trublion regroupant des histoires courtes se déroulant dans la glorieuse et sensationnelle ville de Rennes, écrites et dessinées par pleins d’autrices et d’auteurs … On ne vous en dit pas plus et on vous laisse regarder le teasing …

Dédicaces de 3 auteurs mystères de 14h à 16h30 et 3 nouveaux auteurs mystères de 16h30 à 19h.

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 26 septembre 2020 – 14h00 à 19h00