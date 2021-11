Dédicace La Vilaine Revue Tome 03 Librairie Forum du Livre, 20 novembre 2021 15:00, Rennes.

Samedi 20 novembre, 15h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/24875/

Le 20 Novembre, nous serons heureux de pouvoir accueillir certains auteurs de ce nouvel opus pour une séance de dédicace à partir de 15h … Nous vous partagerons les noms très prochainement.

La Vilaine Revue vous connaissez ?

La Vilaine #3 ! Elle est de retour, et elle est plutôt contente… Nouvel opus de notre revue dessinée en bande, des histoires diverses, avariées ou non, mais toujours une seule contrainte narrative, le décor : Rennes. Après deux premiers numéros qui ont su conquérir le cœur de leur lectorat, les auteur·rice·s du cru, majoritairement rennais·es, en remettent une couche, et une louche de lait cru.

C’est quoi déjà ce petit bazar ?

Après un tel teasing, vous voilà accroché.e.s. Mais un doute vous étreint : ils veulent me vendre quoi ces gus, déjà ? Un petit bocal mystique contenant un peu d’eau d’un fleuve côtier breton ? Avec les nitrates et tout ? Un projet de “comédie-à-la-française” avec des gags plus ou moins douteux et une fin gluante de politiquement correct ?

Non.

La Vilaine, c’est un joyeux foutoir. Un truc protéiforme à plusieurs mains. Une aventure épique.

La Vilaine, c’est UNE REVUE DE BANDE DESSINÉE ! (chouette ! vous vous dites)

Et pour ce troisième numéro, nous avons l’honneur de vous dévoiler une couverture signée ZANZIM en personne !

Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 20 novembre – 15h00 à 19h00