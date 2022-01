Dédicace avec Yoann pour SuperGroom Tome 2 Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dédicace avec Yoann pour SuperGroom Tome 2 Librairie Forum du Livre, 5 février 2022 14:30, Rennes. Samedi 5 février, 14h30 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/25462/ À l’occasion de la sortie du tome 2 de SuperGroom venez rencontrer Yoann dans notre café littéraire le Samedi 05 Février de 14h30h à 17h30 pour une séance de dédicace exceptionnelle. À l’occasion de la sortie du tome 2 de SuperGroom venez rencontrer Yoann dans notre café littéraire le Samedi 05 Février de 14h30h à 17h30 pour une séance de dédicace exceptionnelle. A propos du Livre:

SuperGroom est le nouveau superhéros européen qui fait le buzz et de nombreux émules. Mais derrière ce mystérieux personnage héroïque se cache Spirou, l’aventurier, qui, suite à un coup de pub raté, s’est retrouvé prisonnier de cette nouvelle identité.

Plus grave : une organisation aux desseins malveillants n’a pas hésité à enlever Spip, son écureuil domestique, pour le forcer à participer aux WOW ou « Worldwide Olympic War », les « Jeux Olympiques des Superhéros ».

Il ne pourra compter que sur son intelligence (et quelques gadgets) pour arriver à ses fins… *L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 5 février – 14h30 à 17h30

