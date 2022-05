Dédicace avec Suzanne et Paul Bruneau pour leur livre “Quelque Chose De Thailande” Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dédicace avec Suzanne et Paul Bruneau pour leur livre “Quelque Chose De Thailande” Librairie Forum du Livre, 21 mai 2022 15:00, Rennes. Samedi 21 mai, 15h00 Sur place https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/26629/ À l’occasion de la sortie de leur ouvrage “Quelque Chose De Thailande” aux éditions Nanika, venez rencontrer Suzanne et Paul Bruneau dans notre café littéraire le Samedi 21 Mai à 15h. À l’occasion de la sortie de leur ouvrage “Quelque Chose De Thailande” aux éditions Nanika, venez rencontrer Suzanne et Paul Bruneau dans notre café littéraire le Samedi 21 Mai à 15h pour une rencontre exceptionnelle. Plages de sable blanc à Phuket et Koh Phi Phi ? Street food à Bangkok et quelques temples bouddhistes dans le cœur du pays ? C’est souvent à ces images que se réduit l’imaginaire collectif qui entoure la Thaïlande. Celle que l’on surnomme, à tort, le « Pays des Hommes libres » est un régime militaire placé sous l’autorité du roi. L’ancien royaume du Siam est riche d’une histoire envoûtante, digne des meilleurs contes. Ses traditions, ses paysages, ses habitants sont la représentation d’une grande

diversité et de profonds contrastes. Paul Bruneau est arrivé en Thaïlande en 2010 dans le cadre d’une mission avec l’ONG Enfants du Mékong, et Suzanne a découvert le pays lors de plusieurs séjours. Dans ce livre, les deux auteurs vous emmènent à la rencontre de ce royaume étonnant, de son peuple, de son histoire et de son quotidien. Qu’étaient les royaumes de Dvâravatî, Sukhothai ou Ayutthaya ? Qu’est-ce qu’un wai? Comment sont construits les temples bouddhistes en Thaïlande ? Qu’est ce que la thainess ? Quels sont les enjeux sociaux et politiques auxquels le pays doit faire face aujourd’hui ? Connaissez-vous le likay ? Des premières traces datées de 3000 ans av. J.-C. et retrouvées à Ban Chiang, au soulèvement démocratique de 2020, ce guide vous offre un panorama complet de tous ces petits quelque chose qui font l’âme de la Thaïlande. Vous n’y trouverez pas de bonnes adresses mais une rencontre humaine qui donne à voir ce pays mystérieux au-delà des clichés et des images réductrices qu’on lui

attache souvent. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 21 mai – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Librairie Forum du Livre Adresse 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville Librairie Forum du Livre Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Librairie Forum du Livre Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Dédicace avec Suzanne et Paul Bruneau pour leur livre “Quelque Chose De Thailande” Librairie Forum du Livre 2022-05-21 was last modified: by Dédicace avec Suzanne et Paul Bruneau pour leur livre “Quelque Chose De Thailande” Librairie Forum du Livre Librairie Forum du Livre 21 mai 2022 15:00 Librairie Forum du Livre Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine