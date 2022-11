Dédicace avec Martin Jamar pour Matteo Ricci – Dans la Cité interditec Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

À l'occasion de la sortie de Matteo Ricci – Dans la Cité interdite aux éditions Dargaud venez rencontrer Martin Jamar dans notre café littéraire le Samedi 26 Novembre de 15h à 18h pour une séance de dédicace exceptionnelle. A propos du Livre:

Pékin, début du XVIIe siècle.

Le père Matteo Ricci, un jésuite italien, est tombé amoureux de la Chine. On le surnomme d’ailleurs « le Lettré du lointain Occident ».

Depuis dix-huit ans, il parcourt ce pays afin de servir Dieu. Respectueux des coutumes et des religions qui ne sont pas les siennes, il poursuit un rêve : rencontrer l’Empereur en personne.

Mais la route est longue et semée de dangers jusqu'à la Cité interdite, la demeure du Fils du Ciel… Les complots, les intrigues de palais, les jalousies et les violences sont autant d'obstacles qui se dressent sur son chemin. Sans compter le rôle trouble de Don Herrera, un membre de la Sainte Inquisition, qui ne cherche qu'à convertir les « sauvages » que sont, à ses yeux, les Chinois.

