Dédicace avec Laetitia Ayrault pour « Manuel décomplexé de navigation » Librairie Forum du Livre, 15 octobre 2022 15:00, Rennes. Samedi 15 octobre, 15h00 Sur place Entrée libre https://www.librairieforumdulivre.fr/rencontres/27827/

À l'occasion de la sortie de son ouvrage « Manuel décomplexé de navigation » aux éditions Glénat, venez rencontrer Laetitia Ayrault dans notre café littéraire le Samedi 15 Octobre à 15h.

A propos du livre :

Livre de bord, carnet de voyage, recueil de « choses » vues et vécues, ce manuel de navigation est tout cela à la fois ! Voilà un manuel qui se trouve aux antipodes du guide savant ou de l’encyclopédie. Il est le fruit décomplexé d’une découverte de la navigation par une jeune femme, qui a le bon goût de savoir tout à la fois dessiner, photographier et raconter. Ce livre est une invitation à sauter sur le pont d’un bateau, hisser les voiles et lever l’ancre vers de nouveaux horizons. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 15 octobre – 15h00 à 17h00

