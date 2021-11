Rennes Librairie Forum du Livre Ille-et-Vilaine, Rennes Dédicace avec Jérémy Ferrari Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

À l'occasion de la sortie du jeu Etat d'urgence aux éditions Michel Lafon venez rencontrer Jérémy Ferrari le Vendredi 19 Décembre de 15h à 16h30 pour une séance de dédicace sous le signe de l'humour. À l'occasion de la sortie du jeu Etat d'urgence – Gérer une épidémie sans aucune compétence tout en gardant la confiance du peuple aux éditions Michel Lafon venez rencontrer Jérémy Ferrari dans notre café littéraire le Vendredi 19 Décembre de 15h à 16h30 pour une séance de dédicace sous le signe de l'humour.

A propos du jeu:

Gérez une épidémie mondiale sans aucune compétence, tout en gardant la confiance du peuple !

Un homme tousse à Wuhan, une femme a de la fièvre à Londres, un voyageur arrive à Paris : c’est parti pour une épidémie mondiale ! Seul problème : vous n’avez aucune compétence et votre système de santé est digne du Moyen Âge… Incarnez le gouvernement, le conseil scientifique, les laboratoires ou les médias et optez pour les bons choix afin de conserver la confiance du peuple et de faire fondre celle de vos adversaires. Tri des patients à l’hôpital ou applaudissements aux fenêtres ? Un documentaire complotiste ou l’avis d’Éric Zemmour ? Quelle carte jouer pour vous aider ? Dans ce deckbuilding d’affrontement aux règles simples et efficaces, vous tenterez de dénouer les fils compliqués d’un virus planétaire. Essayez d’être le dernier à qui les Français accordent encore un peu de confiance !

L'événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France

