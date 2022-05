Dédicace avec Coralie Salaun pour son livre “Bari Et Rosalie” Librairie Forum du Livre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dédicace avec Coralie Salaun pour son livre “Bari Et Rosalie” Librairie Forum du Livre, 7 mai 2022 15:00, Rennes. Samedi 7 mai, 15h00 Sur place Entrée libre Venez rencontrer Coralie Salaun dans notre café littéraire le Samedi 07 Mai à 15h pour une séance de dédicace. Venez rencontrer Coralie Salaun dans notre café littéraire le Samedi 07 Mai à 15h pour une séance de dédicace. A propos du Livre:

Rosalie aime écouter battre le cœur des fleurs. Bari aime le sifflement du vent. La peau de Rosalie est de couleur vanille et celle de Bari a la couleur du cacao. Rosalie dit que si on laisse couler ses larmes, comme la pluie, on peut voler aussi haut que les oiseaux. Bari dit que quand on meurt, on se transforme en graines, desquelles poussent des arbres. Sous le regard de la petite chèvre Maloli, Bari et Rosalie vont devenir amis. Et leur amitié, à l’image de la forêt amazonienne, contient quelque chose de sacré, de précieux et d’éternel, comme un poème. Librairie Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 7 mai – 15h00 à 17h00

Heure : 15:00 - 17:00
Lieu Librairie Forum du Livre
Adresse 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes, France
Ville Rennes

