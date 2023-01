Piccolino L’Étage / Le Liberté, 26 mars 2023 15:00, Rennes.

Dimanche 26 mars, 15h00, 17h30 Sur place De 4 à 8 € https://my.weezevent.com/piccolino, https://leliberte.fr/spectacles/piccolino/

Une production de l’Orchestre National de Bretagne

Avec cette petite forme légère et modulable à l’attention des tout jeunes enfants, Piccolino souhaite contribuer à la découverte heureuse, plaisante et vibrante des instruments que sont le contrebasson, le basson, le violon et la voix lyrique.

Tout en s’amusant dans la scénographie de ce qui est petit, moyen et grand, voire très grand, nous proposerons aux oreilles, par le biais de différents extraits musicaux, des variations de hauteur, d’intensité et différents styles et caractères relatifs à ces instruments…et à leurs interprètes !

Mise en scène, chant : Justine Curatolo

Violon : Gaëlle Alcaraz

Basson et contrebasson : Ricardo Rapoport

Avec le regard extérieur d’Isabelle Bouvrain

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

dimanche 26 mars – 15h00 à 15h40

dimanche 26 mars – 17h30 à 18h10