Le Printemps du GRV L’Étage / Le Liberté, 12 avril 2023 19:30, Rennes. Rendez-vous à l’Etage à Rennes pour un concert reggae dub exceptionnel avec Marcus Gad, S’N’K, KT Gorique et Tetra Hydro K. Mercredi 12 avril, 19h30 1

https://my.weezevent.com/printemps-du-grv-letage Le Green River Valley Festival lance sa première soirée concert à Rennes : pour fêter le retour des beaux jours, venez groover sur des vibes reggae-dub aux Printemps du GRV ! Un avant-goût de la programmation du GRV Festival qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains à la Ferme des Cara-Meuh en Normandie. Idéal pour ceux qui ne connaissent pas encore le festival ou ceux qui n’en peuvent plus d’attendre cet été ! Rendez-vous le mercredi 12 avril à L’Etage à Rennes (35)

Ouverture des portes à 19h30 / Début des concerts à 20h. Au programme :

– Marcus Gad https://youtu.be/C4cb43-Bckg

– KT Gorique : https://youtu.be/zGuqJrubZBY

– Tetra Hydro K : https://youtu.be/2t0LxFsCILM

