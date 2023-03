Can you kick that ? Battle Feeling L’Étage / Le Liberté Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Can you kick that ? Battle Feeling L’Étage / Le Liberté, 15 avril 2023 15:00, Rennes. l’événement verra se défier les meilleurs danseurs.seuses rennais.e.s aux rythmes des mixs de DJ HeatFool, sur des sons rap US et FR, R’n’B ou encore afrobeat. Samedi 15 avril, 15h00 1

https://my.weezevent.com/can-you-kick-that-1 En partenariat avec la Compagnie Primitif, l’événement verra se défier les meilleurs danseurs.seuses rennais.e.s aux rythmes des mixs de DJ HeatFool, véritable chef d’orchestre quand il s’agit d’ambiancer la salle sur des sons rap US et FR, R’n’B ou encore afrobeat. Durant près de 3 heures, venez admirer les meilleures phases au cours de battles endiablés ! L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine En partenariat avec la Compagnie Primitif, l’événement verra se défier les meilleurs danseurs.seuses rennais.e.s aux rythmes des mixs de DJ HeatFool, véritable chef d’orchestre quand il s’agit d’ambiancer la salle sur des sons rap US et FR, R’n’B ou encore afrobeat. Durant près de 3 heures, venez admirer les meilleures phases au cours de battles endiablés !

Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'Étage / Le Liberté Adresse 1, esplanade Charles de Gaulle - 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville L'Étage / Le Liberté Rennes

L'Étage / Le Liberté Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Can you kick that ? Battle Feeling L’Étage / Le Liberté 2023-04-15 was last modified: by Can you kick that ? Battle Feeling L’Étage / Le Liberté L'Étage / Le Liberté 15 avril 2023 15:00 L'Étage / Le Liberté Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine