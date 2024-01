Piro Piro L’Étage / Le Liberté Rennes, dimanche 14 avril 2024.

Piro Piro L’Étage / Le Liberté Rennes Dimanche 14 avril, 15h00, 17h00

Ciné-concert

Ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses, enveloppés de musique rock, d’électro, de sons étranges, de percussions expérimentales et de chansons.

À partir de 3 ans

Durée : 45 minutes

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine