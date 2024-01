Le grand réveil L’Étage / Le Liberté Rennes, dimanche 11 février 2024.

Le grand réveil L’Étage / Le Liberté Rennes 11 février et 10 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-11 10:00

Fin : 2024-03-10 10:30

Théâtre musical de corps et d’objets, une invitation à prendre un peu de recul sur ce que l’on fait de nos journées, que l’on soit « petit » ou « grand ». 11 février et 10 mars 1

Théâtre musical de corps et d’objets

Écriture et interprétation : Julien Vasnier

Avec humour, sans prononcer un mot, un grand bonhomme un brin maladroit navigue entre son imaginaire d’enfant et le monde du travail des « grands ». Il nous invite, en douceur, à prendre un peu de recul sur ce que l’on fait de nos journées, que l’on soit « petit » ou « grand ».

À partir de 3 ans

Durée : 30 minutes

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage

© Solweig Wood

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine