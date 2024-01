Fille ou garçon ? L’Étage / Le Liberté Rennes, dimanche 4 février 2024.

Fille ou garçon ? L’Étage / Le Liberté Rennes Dimanche 4 février, 15h00, 17h00

Début : 2024-02-04 15:00

Fin : 2024-02-04 15:45

Spectacle musical, chanson francophone. Marion Rouxin questionne l'identité et notre propre construction.

Spectacle musical – Chanson francophone

Marion Rouxin questionne l’identité et notre propre construction. Sous sa plume vive qui fait mouche, sont nés de drôles de personnages, attachants et hauts en couleur, qui suivent leur propre route, malmenant au passage bon nombre de stéréotypes.

À partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine