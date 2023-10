Jeune Public – La P’tite Boum L’Étage / Le Liberté Rennes, 3 décembre 2023 15:00, Rennes.

Jeune Public – La P’tite Boum L’Étage / Le Liberté Rennes Dimanche 3 décembre, 15h00

Dimanche 3 décembre, 15h00

L’Étage et les Tombées de la Nuit présentent :

La P’tite Boum

Avec Electrochic & DJ Philémon

Après une première édition à guichets fermés, La P’tite Boum est de retour pour un après-midi festif et endiablé à L’Étage !

Au programme : un dancing assuré par la fanfare Electrochic et DJ Philemon aux platines, des bonbons à gogo, un open bar sirop et d’autres surprises.

Enfilez donc vos plus beaux costumes et venez vous trémousser à La P’tite Boum de L’Étage !

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine