Dj Bens +1ère partie L’ETAGE, 22 mars 2024, RENNES.

Dj Bens +1ère partie L’ETAGE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-02-23 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) La Ville de Nice, le Théâtre Lino Ventura et Panda Events présentent : Samedi 24 février 2024DJ BENS // + Première partieOuverture des portes : 20h00———————————————————— DJ BENSAvec une tournée internationale et plus de 210 Dates par an depuis 2018 les sets live de DJ BENS sont devenus incontournables dans les clubs, de Dubaï à HongKong, l’Ile Maurice, la Guadeloupe, La Thailande, l’Espagne, le Portugal, la Suisse et bien évidemment la France. Dj Bens

Votre billet est ici

L’ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici