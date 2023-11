Mezigue L’ETAGE, 21 mars 2024, RENNES.

Mezigue L’ETAGE. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00 (2024-03-21 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Mézigue aka Mezmerlin l’enchanteur n’a pas vraiment d’histoire à raconter. Il diffuse de l’air qui possède une certaine saveur. Si vous aimez invitez le, sinon ne l’invitez pas. Serrage de main.Pour cette nouvelle année, Mézigue a produit un nouvel album intitulé « Qui Existe », un album « basé sur le simple fait de l’existence mdr » a t il déclaré.Motivé par un certain désir d’itinérance, il lance la production dans son studio D.KO Records originel à Villette 45(Aubervilliers) mais également au Waveform Studio à Bordeaux et au mythique studio Motorbass à Paris fondé par le regretté Philippe Zdar. Il invite différents producteurs et ingénieurs à participer sur certains titres : GGGG, Paul Cut, FSQ, Sans-Qui et Louis Bes.À travers ses 12 titres enchaînant pistes instrumentales et chantées, l’album « Qui Existe » veut, comme Mézigue, simplement exister et trouver sa place dans la nature face à la pluralité de discours que les humains tiennent dans ce bas monde. Mézigue

L’ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

