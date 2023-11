Turtle Corporation L’ETAGE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Turtle Corporation L’ETAGE, 18 novembre 2023, RENNES. Turtle Corporation L’ETAGE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 22:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. L’ETAGE (PLATESV-R-2021-001946 /001391) & TURTLE CORPORATION PRESENTENT CE SPECTACLE Turtle Corporation le 18/11/2023 à l’Etage. Turtle Corporation Votre billet est ici L’ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'ETAGE Adresse 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ville RENNES Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville L'ETAGE latitude longitude 48.10696131572398;-1.6768681995462824

L'ETAGE RENNES Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/