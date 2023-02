Jack London: 3 nouvelles par la Cie Min de rien L’espace des deux rives, 26 mars 2023 15:00, Rennes.

un boxeur vieillissant, un ouvrier désabusé,,des bourgeois affolés, Jack London visite les vies et sonde les âmes. 3 nouvelles «Le Renégat», «Le rêve de Debs» et «Tom King». Dimanche 26 mars, 15h00 1

https://www.facebook.com/FETTAAR35000

«Jack London: 3 nouvelles»adaptation de Thierry Beucher /Compagnie Min’de rien

Entre un boxeur vieillissant, un jeune ouvrier désabusé ou des bourgeois affolés, Jack London visite les vies et sonde les âmes. Il dépeint à cru les existences et leurs souffrances autour de 3 nouvelles «Le Renégat», «Le rêve de Debs» et «Tom King». Dans le cadre de « Théâtre ici et là » Organisé par la FETTAAR

L’espace des deux rives 4,allée Georges Palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

«Jack London: 3 nouvelles»adaptation de Thierry Beucher /Compagnie Min’de rien

Entre un boxeur vieillissant, un jeune ouvrier désabusé ou des bourgeois affolés, Jack London visite les vies et sonde les âmes. Il dépeint à cru les existences et leurs souffrances autour de 3 nouvelles «Le Renégat», «Le rêve de Debs» et «Tom King». Dans le cadre de « Théâtre ici et là » Organisé par la FETTAAR