Les Trans aux Parcs #3 dans le cadre de Transat en ville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Rennes.

jeudi 22 juillet Les Trans aux Parcs #3 dans le cadre de Transat en ville Maurepas – La Bellangerais

Concerts jeudi 22 juillet / Parc de Maurepas Les Trans aux Parcs #3 dans le cadre de Transat en ville L’explosif duo révélé lors des Trans Musicales 2015 est de retour avec son inimitable approche de l’héritage « rock-blues-hard-psyché » issu des seventies. On pense bien sûr à Led Zeppelin mais pas uniquement, car le chanteur-guitariste Warren Mutton et le batteur K20 apportent une ouverture « pop » à leur démarche. En témoignent leurs reprises aussi pertinentes que surprenantes, comme celle de Personal Jesus de Depeche Mode en 2017 ou plus récemment le tube disco funk signé Indeep, Last Night A D.J. Saved My Life. Du rock’n’roll et du fun avant tout ! Quartier : Maurepas – La Bellangerais /

Infos pratiques Organisé par : Les Trans et Transat en ville Horaires20h à 22h tarifs Gratuit renseignements Parc de Maurepas 16 Boulevard Raymond Poincaré Rennes www.lestrans.com/agenda-ubu/les-trans-aux-parcs-kokomo-dans-le-cadre-de-transat-en-ville/

Parc de Maurepas



2021-07-22