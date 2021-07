Rennes Les P'tits Bateaux – Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Cabotage, parcours artistique au fil de l’eau Les P’tits Bateaux – Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cabotage, parcours artistique au fil de l’eau Les P’tits Bateaux – Rennes, 9 août 2021 20:00, Rennes. Lundi 9 août, 20h00 Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit*, 4€ carte Sortir ! http://ccnrb.org Un parcours musical et poétique sur l’eau composé d’une lecture de Mariette Navarro, une balade en bateaux au son du violoncelle de Juliette Divry et un concert de Nosfell sur la péniche Verwachting. La soirée débute par une lecture avec la dramaturge et poétesse Mariette Navarro. Ensuite, vous embarquez sur un bateau pour naviguer sur le Canal Saint-Martin au son du violoncelle de Juliette Divry. Enfin, vous amarrez pour assister à un concert de Nosfell sur la péniche Verwachting. Un parcours musical et poétique sur l’eau en partenariat avec Les P’tits bateaux. Réservation : billetweb.fr/cabotage-x-les-ptits-bateaux — Lundi 9 août, 20h, aux P’tits Bateaux, 48 Canal Saint-Martin

Spectacle se déroulant en extérieur avec une jauge limité à 41 personnes, pas de pass sanitaire requis pour y assister.

*intermittent·e·s du spectacle, demandeur·se·s d'emploi, étudiant·e·s et moins de 25 ans sur présentation d'un justificatif

