La Route du Rock Tour • Rennes • Les P'tits Bateaux

La Route du Rock fait escale à Rennes le long de l’Ille le samedi 22 juillet pour parler de la 31ème édition de la Collection Eté ! Samedi 22 juillet, 18h00 1

Du 2023-07-22 18:00 au 2023-07-22 20:00.

La Route du Rock fait escale à Rennes le long de l’Ille le samedi 22 juillet pour parler de la 31ème édition de la Collection Eté !

Au programme, un blind test avec le célèbre Hervé Mucho Bueno avec un forfait 3 jours, des pass 1 jour et tout un tas de goodies à gagner !

Les P’tits Bateaux, 48 Canal Saint-Martin, 35000 Rennes (prairie Saint-Martin)

Bus 12, arrêt Auberge de Jeunesse

La Route du Rock – Collection Été #31 du 16 au 19 août 2023 à Saint-Malo. Avec Jamie xx • M83 • King Gizzard & The Lizard Wizard • Viagra Boys • The Black Angels • Yo La Tengo • The Brian Jonestown Massacre…

Infos et billetterie www.laroutedurock.com

