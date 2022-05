Essais et Baptêmes d’Aviron Les Plages de Baud Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Essais et Baptêmes d’Aviron Les Plages de Baud, 21 mai 2022 09:30, Rennes. Samedi 21 mai, 09h30 Sur place Gratuit, sans inscription https://www.regatesrennaises.org/, societeregatesrennaises@gmail.com, 0608331065 Envie d’évasion ? Essayez l’Aviron De 9h30 à 17h00 : Baptèmes d’Aviron Gratuits en bateaux et à terre (rameurs). De 10 à 97 ans. Changements cette année pour la traditionnelle journée de découverte de l’aviron de la Société des Régates Rennaises :

– aux Plages de Baud-Chardonnet (et non au club)

– sur des ‘Rowing Boards’, nouvelles embarcations spécialement conçues par la fédération pour débuter

