Ombre et Lumière Les Petits Papiers, 2 mars 2020 08:00, Rennes. 2 mars – 11 avril 2020 Sur place Entrée Libre melissafollet98@yahoo.com Ombre et lumière est un ensemble de dessins sur papier noir, caractéristiques du travail de Mélissa. En représentant l’émotion, le corps elle veut immortaliser un moment pur, honnête et sans filtre. En représentant le nu, le corps, le sentiment, je cherche à immortaliser un moment pur, honnête et sans filtre. J’ose montrer ce qu’on a tendance à cacher. Tout le monde fait appel à ses sentiments pour interagir, pourquoi nier ces émotions ? Tout le monde a un corps, pourquoi ne pas le montrer ? Tout le monde a, un jour ou l’autre, des relations sexuelles, c’est humain, pourquoi les cacher ? Tout le monde a ou aura cette sensation de fusion, cet orgasme, pourquoi l’étouffer ? Certains trouveront parfois, mon travail beaucoup trop osé, indécent et seront surpris voire gênés. D’autres frissonneront de pensées sensuelles, charnelles voire voluptueuses ou bien, auront en tête le souvenir d’une jouissance génésique… Les Petits Papiers 2 place saint germain 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 2 mars 2020 – 08h00 à 23h00

