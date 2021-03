Rennes Les ombres électriques Rennes Marathon photo de Gosh! Les ombres électriques Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Marathon photo de Gosh! Les ombres électriques, 10 avril 2021 09:30-10 avril 2021 17:30, Rennes. Samedi 10 avril, 09h30 6 à 12€ – sur inscription https://www.helloasso.com/associations/gosh/evenements/mois-de-l-argentique-2021-marathon-photo-argentique?fbclid=IwAR20NjlZktVwq2DT7NhYiI0htbHKJ6QT3S7sb6MXTLbLruDZnKUNBK3ia60 Le « Marathon Photo Argentique GOSH! 2021 » est un concours photographique réservé aux clichés réalisés à l’aide d’un appareil photo argentique en équipe de 2 personnes. Gosh! organise un marathon photo argentique sur la journée du 10 avril ! Venez vous amuser seul ou à plusieurs et gagnez des cadeaux !

Pour participer inscrivez-vous via ce lien : il arrive ?

Rendez-vous à 9h aux Ombres électriques 10 rue des trente à Rennes (avec un chèque pour la caution si vous souhaitez que l’on vous prête un appareil). Nous vous fournirons la pellicule.

Les thèmes vous seront dévoilés à la remise des pellicules !

Retour à 18 heures ! (horaires à confirmer).

Restitution projetée le samedi 17 avril au Cabinet photographique

Prix à gagner :

– livres des Editions Juillet

– pellicules Washi

– scan HD chez Sel de Pixel

– lots surprise d’Image Photo

Détails Heure : 09:30 - 17:30 Catégorie d’évènement: Rennes Autres Lieu Les ombres électriques Adresse 10 rue des trente 35000 Rennes Ville Rennes