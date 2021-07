Rennes 63 rue papu (haut du parc St Cyr) Rennes RENNES. Les mardis du parc Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Ateliers et jeux / Spectacles / Du mardi 6 juillet au mardi 7 septembre Les mardis du parc Bourg-l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte /

Ateliers et jeuxSpectacles Du mardi 6 juillet au mardi 7 septembre / 63 rue papu (haut du parc St Cyr) Les mardis du parc Venez partager un moment de convivialité en musique . Venez avec votre bonne humeur, vos chansons, vos histoires ou votre instrument de musique (guitare, accordéon, harmonica…) Renseignement: Yannick : 06.16.42.10.22 6 juillet – 3 août – 7 septembre Quartier : Bourg-l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte / 06/07 14h30 à 16h30 03/08 14h30 à 16h30 07/09 14h30 à 16h30

Infos pratiques Organisé par : Commission Seniors Conseil de Quartier Ouest Horaires14h30 à 16h30 TarifsGratuit

63 rue papu (haut du parc St Cyr)

