Rennes RENNES. Les Mardis des Squares Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Les Mardis des Squares, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, . Sport et loisirs

Ateliers et jeux / Sport et loisirs / mardi 6 juillet Les Mardis des Squares Centre /

Ateliers et jeuxSport et loisirs mardi 6 juillet / Jardin du Papier-Timbré Les Mardis des Squares Programme du 06/07: à 18h Fitness/gym douce à 19h sophrologie à 20hdécouverte danse hip-hop funkstyle Quartier : Centre / 06/07 18h Fitness/gym douce 06/07 19h sophrologie 06/07 20h découverte danse hip-hop funkstyle

Infos pratiques Organisé par : Tour d’Auvergne Horaires18h00 à 21h00 TarifsGratuit

Jardin du Papier-Timbré

2021-07-06

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement :