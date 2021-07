Rennes Prévert Haute-Chalais Rennes RENNES. Les Mardis de Prévert Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Spectacles mardi 13 juillet / Prévert Haute-Chalais Les Mardis de Prévert Les mardis de Prévert Chaque mardi, venez retrouver nos animations et spectacles tout publics au parc de Villeneuve ! 18h30 : Bain sonore avec l’association l’Astrada, Voix et musique du monde 19h : Spectacle de musique et de clowns avec la Cie Pied De Nez Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : Cercle Paul Bert Ginguené / Brequigny Horaires18h30 à 20h00 TarifsGratuit

