RENNES. Les Horizons, cartographie des possibles – Aglaé Bory, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Rennes.

Expositions

Expositions / Du mardi 6 juillet au dimanche 2 janvier Les Horizons, cartographie des possibles – Aglaé Bory

Expositions Exporama Du mardi 6 juillet au dimanche 2 janvier / Les Champs Libres Les Horizons, cartographie des possibles – Aglaé Bory La photographe Aglaé Bory est la lauréate de la première Résidence Ruralité(s), initiée par le Festival Photo La Gacilly en partenariat avec les Champs Libres. Le jury a retenu son projet parmi les 159 photographes ayant proposé leur candidature. La série photographique issue de son travail en immersion sur le territoire breton est présentée simultanément aux Champs Libres à Rennes et au Festival Photo de La Gacilly. Aglaé Bory vit et travaille depuis quinze ans à Paris où, en marge de son travail personnel, elle collabore régulièrement avec la presse et des agences de communication. En juin 2020, elle est la lauréate du Prix Caritas de la Photo Sociale avec Odyssées. L’œuvre sensible d’Aglaé Bory, dans laquelle le portrait est central, interroge notre humanité et notre relation intime au paysage, qu’il soit géographique ou humain, métaphorique, réel ou fictif. Lors de cette résidence, elle explore la figure, réelle et symbolique, de la ligne d’horizon, cet espace où l’intériorité des habitants peut prendre corps. Billetterie

Infos pratiques Organisé par : Les Champs Libres TarifsGratuit Accèsmétro Charles-de-Gaulle Renseignements10 Cours des Alliés, Rennes leschampslibres.fr

Les Champs Libres

 

2021-07-06