LES FESTIV’HALLES 3 & AGORA 2

Festiv’Halles 3, en chantier :

Chantier ouvert pour construire du mobilier en bois issu du réemploi avec Les Animé·e·s, Lost&Find et TerLieux

▶ Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 de 14h à 19h

Participation au chantier en toute liberté pour 1h, 2h… ou les 3 après-midis complets !

Tenue adaptée au chantier conseillée

Contact : contact@lesanimees.org

Inauguration festive à Grabuge, la cantine des Halles en Commun

▶ Vendredi 20 à partir de 17h30

Agora 2 – Faut-il encore construire ?

▶ Mardi 17 à 18h30

Témoignages, micro-forum et expression libre en présence de Sarah Fruit de Bati Recup et Anne Laure Sourdril de l’agence Ann Street Architecture

Les Halles en Commun

Espace d’expérimentations urbaines, culturelles et sociales, Les Halles en Commun sont situées au cœur de La Courrouze, sur un ancien site industriel aux halles typiques de l’architecture du XXème siècle. Depuis 2022, c’est le nouveau terrain de jeux pour un ensemble d’acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire à Rennes.

L’idée ? Occuper et faire vivre temporairement les espaces et bâtiments vacants pendant la période de réhabilitation du site pour tester des activités et enrichir le projet final avec une implication forte du monde culturel et universitaire.

En bref, une démarche d’urbanisme en mode collaboratif avec les acteurs du territoire.

