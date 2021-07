RENNES. LES HALLES DE MAUREPAS, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Rennes.

Ateliers et jeux Du mardi 6 juillet au jeudi 29 juillet / L’AGORA (Clair détour) – derrière le Pôle Associatif Marbaudais LES HALLES DE MAUREPAS LES MARDIS ET JEUDIS DU MOIS DE JUILLET L’Agora se refait une beauté : ateliers création d’une guinguette modulable et mobile, ateliers créations plastiques et aménagement de l’agora avec l’association La Loupiote. L’Agora en image : réalisation roman photographique en sténopé avec le cabinet photographique. L’Agora se concerte : venez rêver l’agora du Clair détour et donnez votre avis sur le futur aménagement de cet espace urbain. La vie de l’Agora : La Cohue vous accueille dans l’Agora, venez-vous poser et prendre le temps. Contact : Anime et Tisse 06 58 15 95 83 Quartier : Maurepas – La Bellangerais / les mardis: 06/07, 13/07, 20/07 et 27/07 15h00 à 18h00 les jeudis: 08/07, 15/07, 22/07 et 29/07 15h00 à 18h00

