Rennes RENNES. Les Estivales de Villejean – Synzhoi, Danse Africaine des Gazelles Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Les Estivales de Villejean – Synzhoi, Danse Africaine des Gazelles, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, . Spectacles

Spectacles / jeudi 8 juillet Les Estivales de Villejean – Synzhoi, Danse Africaine des Gazelles Villejean – Beauregard /

Spectacles jeudi 8 juillet / Maison Verte, 5 rue de Saintonge, 35000 Rennes Les Estivales de Villejean – Synzhoi, Danse Africaine des Gazelles Mamylove Sarembe et les Gazelles (Danses et Musiques Africaines) Spectacles tous publics, entrée gratuite, avec animations en amont. Consulter la programmation de la Maison de Quartier de Villejean. Quartier : Villejean – Beauregard /

Infos pratiques Organisé par : Association Rencontre et Culture Horaires17h30 à 18h30 TarifsGratuit AccèsMétro station Kennedy www.mqvillejean.fr/

Maison Verte, 5 rue de Saintonge, 35000 Rennes

2021-07-08

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement :