RENNES. Les Escales Baroques, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Rennes.

Concerts

Concerts / jeudi 15 juillet et vendredi 16 juillet Les Escales Baroques Centre /

Concerts jeudi 15 juillet et vendredi 16 juillet / Opéra de Rennes Les Escales Baroques Damien Guillon et les musiciens du Banquet Céleste vous invitent à la découverte du répertoire baroque avec une tournée de concerts à travers le territoire breton. La deuxième édition des Escales Baroques vous propose un voyage en 18 étapes dans l’Europe de l’époque baroque ! Des moments musicaux à partager dans des lieux patrimoniaux sélectionnés spécialement pour l’occasion. Strozzi, Caccini, Monteverdi Schütz, Buxtehude, Bach Gibbons, Locke, Purcell mais aussi Charpentier ou Couperin…. Autant de compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles, dont la musique touche le cœur et l’esprit, invitant parfois à la mélancolie ou bien à la danse. Des moments musicaux donnés dans le cadre des Escales Baroques du Banquet Céleste, avec le soutien de la DRAC-Eté culturel et de la Région Bretagne Quartier : Centre / 15/07 16h00 à 16h45 15/07 18h00 à 18h45 16/07 16h00 à 16h45 16/07 18h00 à 18h45

Infos pratiques Organisé par : Le Banquet Céleste TarifsGratuit banquet-celeste.fr

Opéra de Rennes



2021-07-15