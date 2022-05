Université Flottante Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Université Flottante Les Champs Libres, 14 décembre 2019 14:00, Rennes. Samedi 14 décembre 2019, 14h00 Sur place entrée libre universiteflottante@gmail.com L’Université Flottante est un projet artistique développé sur le territoire rennais pour relier les savoirs et savoirs faire du territoire pour mieux répondre aux enjeux de notre époque. Une nouvelle université est en train de naitre dans le paysage rennais. Lien entre tous les lieux de savoirs et de transmission, elle voguera sur tous les fleuves de France à partir de l’automne 2020. Elle fait émerger les savoirs et savoir-faire d’un territoire et les relie pour mieux répondre aux enjeux de notre époque. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent transmettre, apprendre, partager, quels que soient l’âge ou la pratique. De mai 2019 à l’automne 2020, s’invente un protocole de transmission : une récolte des savoirs élémentaires. Chaque temps de l’Université Flottante scrute le territoire de Rennes via le prisme d’un élément (Eau, terre, air, feu). La prochaine récolte le 14 décembre sera sur le thème de la Terre : « Mémoire de la terre, pratique des sols ». L’Université Flottante est un projet artistique porté par l’École Parallèle Imaginaire et la coopérative Cuesta, en partenariat avec les Champs Libres, et qui s’invente avec tous ceux qui souhaitent la rêver. Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 14 décembre 2019 – 14h00 à 19h00

