RENCONTRE PHOTOGRAPHES, TRADITION ET MODERNITÉ EN BRETAGNE Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

RENCONTRE PHOTOGRAPHES, TRADITION ET MODERNITÉ EN BRETAGNE Les Champs Libres, 16 décembre 2022 17:30, Rennes. Vendredi 16 décembre, 17h30 Sur place Gratuit accessibilite@leschampslibres.fr

Amplifiée et interprétée en LSF En un siècle, de 1840 à 1940, la Bretagne connaît une extraordinaire modernisation. À contrario, bien des choses ne changent pas, ou guère. Cette période correspond aussi à la diffusion de la photographie, entre les premiers daguerréotypes et la quasi-banalisation des appareils dès les années 1930.

Dans leur nouvel ouvrage, Alain Croix, historien, et Marc Rapilliard, photographe, mettent en lumière plus de 500 clichés qui racontent ces révolutions au quotidien et ressuscitent un monde en mouvement. Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation. Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 16 décembre – 17h30 à 18h30 Locus Solus

Détails Heure : 17:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

RENCONTRE PHOTOGRAPHES, TRADITION ET MODERNITÉ EN BRETAGNE Les Champs Libres 2022-12-16 was last modified: by RENCONTRE PHOTOGRAPHES, TRADITION ET MODERNITÉ EN BRETAGNE Les Champs Libres Les Champs Libres 16 décembre 2022 17:30 Les Champs Libres Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine