Visite de l’exposition « La Vie en Photographie » Les Champs Libres, Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Visite de l’exposition « La Vie en Photographie » Les Champs Libres, Musée de Bretagne Rennes, 14 septembre 2023, Rennes. Visite Amplifiée et interprétée en LSF Jeudi 14 septembre, 17h30 1 Du 2023-09-14 17:30 au 2023-09-14 18:30. Dans son exposition La Vie en Photographie, Mathieu Pernot nous invite à plonger dans la photographie du 19ème au 20ème siècle. Elle avait un usage social et commercial différent d’aujourd’hui.

Une visite amplifiée et interprétée en LSF.

Le Jeudi 14 septembre à 17h30

Gratuit sur réservation

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation. Les Champs Libres, Musée de Bretagne 10, cours des Alliés RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres, Musée de Bretagne Adresse 10, cours des Alliés RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Les Champs Libres, Musée de Bretagne Rennes

Les Champs Libres, Musée de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/