Nous sommes en Bretagne, dans le Finistère. C'est l'histoire de Jénovefa le Meur, fille de paysan de Plomodiern, qui arrive à Douarnenez pour rejoindre le bataillon des ouvrières d'usine de sardines. Sa vie va basculer quand elle va rencontrer la grande Histoire, celle de la grève des Penn sardin qui oppose en 1924 les sardinières aux patrons de conserverie. Un récit conté, par Sabine Corre, comédienne, chanteuse et accordéoniste. Tout public, durée 1h15.

Vendredi 21 juillet 2023, 16h00-18h00
Les Champs Libres – Musée de Bretagne
10 Cours des Alliés, Rennes, France

