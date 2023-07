Visite Jean-Jeanne Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes, 16 juillet 2023, Rennes.

Les Jean et Jeanne ont marqué l’histoire de la Bretagne. Venez découvrir tous les Jean et Jeanne du musée, de Jean IV à Jean-Yves le Drian, en passant par Jeanne Malivel. Une façon originale de déc… Dimanche 16 juillet, 16h00 1

Du 2023-07-16 16:00 au 2023-07-16 18:00.

Les Jean et Jeanne ont marqué l’histoire de la Bretagne. Venez découvrir tous les Jean et Jeanne du musée, de Jean IV à Jean-Yves le Drian, en passant par Jeanne Malivel. Une façon originale de découvrir et redécouvrir l’exposition permanente.

Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000