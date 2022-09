Fête de la science 2022 : Programme des animations proposées par les unités de l’OSUR Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Fête de la science 2022 : Programme des animations proposées par les unités de l’OSUR Les Champs Libres, 7 octobre 2022 10:00, Rennes. 7 – 16 octobre Sur place https://osur.univ-rennes1.fr/actualites/festival-des-sciences-fete-de-la-science-2022

31e fête de la Science #FDS2022 Comme tous les ans, les laboratoires rattachées à l’OSUR s’impliquent dans le Village des sciences aux Champs-Libres et les animations dans les communes… Venez rencontrer des scientifiques pour découvrir de façon ludique des thématiques en lien avec les milieux naturels, la biodiversité (la faune, la flore), le changement climatique etc. etc. La Fête de la science vous donne rendez-vous du 7 au 17 octobre dans toute l’Ille-et-Vilaine

Le Village des sciences, vous accueillera du 8 au 16 octobre aux Champs Libres à Rennes avec ses animations, ses rencontres et ses nouveautés : le Village des enfants accueillera les 4 – 8 ans pendant les week-end. Beaucoup d’animations,avec notamment en 2022 une mention spéciale pour le laboratoire ECOBIO (Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution) particulièrement impliqué ; >>> Le programme des labos de l’OSUR >>> Le programme complet est disponible sur le site de l’Espace des Sciences de Rennes Les Champs Libres 10, cours des alliés rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

https://www.leschampslibres.fr/ vendredi 7 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 8 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 9 octobre – 10h00 à 19h00

lundi 10 octobre – 10h00 à 19h00

mardi 11 octobre – 10h00 à 19h00

mercredi 12 octobre – 10h00 à 19h00

jeudi 13 octobre – 10h00 à 19h00

vendredi 14 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 15 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 16 octobre – 10h00 à 19h00 François Destoc

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10, cours des alliés rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Fête de la science 2022 : Programme des animations proposées par les unités de l’OSUR Les Champs Libres 2022-10-07 was last modified: by Fête de la science 2022 : Programme des animations proposées par les unités de l’OSUR Les Champs Libres Les Champs Libres 7 octobre 2022 10:00 Les Champs Libres Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine