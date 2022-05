Atlas des sociétés futures Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atlas des sociétés futures Les Champs Libres, 2 avril 2020 18:00, Rennes. 2 avril – 20 juin 2020 Sur place Gratuit sur inscription https://www.musee-bretagne.fr Voyagez dans les réserves secrètes du musée de Bretagne afin de manipuler et interpréter des objets non identifiés à ce jour. Le musée de Bretagne est un musée qui conserve les traces de la société bretonne de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Parmi les 700 000 objets qui composent les collections du musée, une centaine d’entre eux n’est toujours pas identifiée… Après des années de recherche, les spécialistes de l’histoire de la Bretagne pensent qu’ils proviennent d’une autre société, une société passée ou peut-être même… future ! Par conséquent, il a été décidé de vous permettre d’accéder à la réserve secrète où ces objets sont conservés pour résoudre ce mystère. Nous sommes à la recherche de bretons du XXIème siècle, d’ici ou d’ailleurs, de tout âge, pour voyager dans le temps, manipuler, dessiner et interpréter une série d’objets que le musée de Bretagne ne parvient pas à identifier. Venez écrire l’Atlas des sociétés futures ! Pour chaque séance, nous recherchons 30 participants. Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs séances. Inscription obligatoire sur www.musee-bretagne.fr Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 2 avril 2020 – 18h00 à 21h00

samedi 4 avril 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 25 avril 2020 – 09h30 à 12h30

jeudi 14 mai 2020 – 18h00 à 21h00

jeudi 18 juin 2020 – 18h00 à 21h00

samedi 20 juin 2020 – 09h30 à 12h30

Détails Heure : 18:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 Cours des Alliés, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atlas des sociétés futures Les Champs Libres 2020-04-02 was last modified: by Atlas des sociétés futures Les Champs Libres Les Champs Libres 2 avril 2020 18:00 Les Champs Libres Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine