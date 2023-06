Rencontre: Que manger en 2023 pour prendre soin de sa santé et de la planète ? Les Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Rencontre: Que manger en 2023 pour prendre soin de sa santé et de la planète ? Les Champs Libres Rennes, 21 novembre 2023, Rennes. Conférence interprétée en LSF, animée par Anthony Berthou, Nutritionniste. Mardi 21 novembre, 20h30 1 Du 2023-11-21 20:30 au 2023-11-21 22:30. Face aux enjeux systémiques auxquels la société est désormais confrontée – explosion des maladies chroniques, bouleversements écologiques, disponibilité alimentaire -, quel modèle alimentaire résilient peut-on objectivement concevoir ?

Une rencontre animée par le nutritionniste Anthony Berthou, durée 2H00. Interprétée en LSF.

Cette conférence a lieu à l’Auditorium des Champs Libres.

L'Auditorium est équipé d'une boucle magnétique. Les Champs Libres 10 cours des Alliés Quartiers Centre Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

