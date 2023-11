GLAZ FESTIVAL – RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE Les Champs Libres Rennes, 16 novembre 2023T 09:30, Rennes.

GLAZ Festival, nouvel événement photographique sur le thème de l’Urgence, de Rennes à Lannion. 30 artistes nationaux et internationaux y proposent une photographie artistique, personnelle et engagée. 16 novembre et 21 décembre 1

Ouvrez l’œil sur les Rencontres Internationales de la Photographie, du 16 novembre 2023 au 7 janvier 2024.

Pour sa première édition, Glaz Festival propose une trentaine d’expositions photographiques sur Rennes et sa métropole et dans plusieurs autres villes de Bretagne.

Un événement culturel 100% gratuit qui met en lumière le travail de photographes de renommée internationale, mais aussi celui d’artistes émergents, autour d’un thème d’actualité : l’urgence.

Derrière cette thématique, différents sujets sont abordés : les crises politiques, climatiques, énergétiques, sanitaires et les nouvelles technologies.

Glaz… Son nom s’inspire de ce terme breton qui désigne les couleurs changeantes de la mer dans la région, parfois bleue, grise ou verte. Une couleur indéfinissable qui n’existe qu’ici et qui n’a pas d’équivalent en français.

De nombreux rendez-vous seront organisés lors de quatre journées de lancement avec des vernissages, tables rondes et des animations de rue, les 16, 17, 18 et 19 novembre.

Si la majorité d’entre eux se déroule à Rennes (Musée des Beaux-Arts, Les Champs libres, Université de Rennes 2, Eesab, le Centre pénitentiaire des femmes…), le reste de la Bretagnen’est pas oublié puisque Iffendic, Liffré, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne, Bazouges-La-Pérouse et Lannion participent aussi au festival.

