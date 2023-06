Projection « Dans La Terrible Jungle » Les Champs Libres Rennes, 24 septembre 2023, Rennes.

Projection sous-titrée sourd-malentendant SME, dans le cadre de la Semaine Locale du Handicap Dimanche 24 septembre, 16h00 1

Du 2023-09-24 16:00 au 2023-09-24 18:00.

Programme:

Projection du documentaire Dans La Terrible Jungle de Ombline Ley et Caroline Capelle – Sous-titré Sourd-Malentendant (SME) – 1h20min

Projection du Making-Off du film Monster Trip – 15min

Échange avec deux éducateurs de l’IME Les Enfants au Pays de Poligné – Interprété en LSF – 15min

Cette projection a lieu à l’Auditorium des Champs Libres.

Dans La Terrible Jungle, résumé: La Pépinière est un IME où des jeunes entrent pour mieux apprendre à en sortir. Les réalisatrices y ont fait un film avec eux et non sur leur handicap. Une traversée fantasque et musicale de l’adolescence, où comment péter les plombs de manière adaptée.

Les Champs Libres 10 cours des Alliés Quartiers Centre Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine