ENS – BALADE BOTANIQUE, 15 octobre 2023, Rennes-les-Bains.

2 km / Facile

Rendez-vous devant la piscine

Découverte de la flore très riche et variée autour de cette station thermale le long de la Salz.

Réservation obligatoire..

2023-10-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Rennes-les-Bains 11190 Aude Occitanie



2 km / Easy

Meeting point in front of the swimming pool

Discovery of the very rich and varied flora around this spa along the Salz river.

Reservation required.

2 km / Fácil

Punto de encuentro frente a la piscina

Descubra la rica y variada flora que rodea este balneario junto al Salz.

Reserva obligatoria.

2 km / Leicht

Treffpunkt vor dem Schwimmbad

Entdecken Sie die sehr reiche und vielfältige Flora rund um diesen Kurort entlang des Flusses Salz.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude