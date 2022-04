Temps Théâtre d’Objet Les Ateliers du Vent Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Temps Théâtre d’Objet Les Ateliers du Vent, 21 avril 2022 19:00, Rennes. 21 avril – 1 mai Sur place Entrée libre pour les buvettes, réservations et tarifs précis pour les spectacles (possibilités de réserver sur le site et la billetterie en ligne) https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-du-vent/evenements/temps-theatre-d-objet-du-19-au-30-avril-2022, https://www.lesateliersduvent.org/, 02 99 27 75 56, contact@lesateliersduvent.org Un temps fort du théâtre d’objet aux Ateliers du Vent. Au programme : des spectacles pour les petits et les grands, deux Buvettes le jeudi et un atelier de découverte le dimanche ! Le “théâtre d’objets” c’est quoi ?

Un théâtre où les objets ne sont plus accessoires, mais ont leur vie propre. Cette édition, le Temps Théâtre d’Objets accueille plusieurs artistes et compagnies au sein d’un laboratoire de recherche et de partage artistique. La 4ème édition de ce Temps Théâtre d’Objets c’est aussi et bien sûr de nombreux moments de partage avec le public ! Au programme : des spectacles pour les petits et les grands, deux Buvettes le jeudi et un atelier de découverte le dimanche ! N’hésitez pas à vous rendre sur le notre site pour plus d’informations et de précisions ! Les Ateliers du Vent 59 rue Alexandre Duval, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 21 avril – 19h00 à 22h30

dimanche 24 avril – 15h00 à 16h30

dimanche 24 avril – 17h30 à 19h00

jeudi 28 avril – 18h30 à 22h30

vendredi 29 avril – 20h00 à 21h30

samedi 30 avril – 20h00 à 21h30

dimanche 1er mai – 14h30 à 17h00

