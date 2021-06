Rennes les ateliers du vent Ille-et-Vilaine, Rennes Les Langues de feux – Expositions et performances les ateliers du vent Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Langues de feux – Expositions et performances les ateliers du vent, 2 juillet 2021 18:00-2 juillet 2021 18:00, Rennes. 2 juillet – 1 août Gratuit https://fb.me/e/VFZDQ6Of, http://www.lesateliersduvent.org/evenement/les-langues-de-feux Un événement collaboratif et collectif avec La Collective, Vivarium – Atelier artistique mutualisé, Capsule Galerie, Les Ateliers du Vent et le Bon Accueil. > Vernissage le Vendredi 2 juillet 2021 de 18H00 à 1H00 <

❍ Un événement collaboratif et collectif avec La Collective, Vivarium – Atelier artistique mutualisé, Capsule Galerie, Les Ateliers du Vent et le Bon Accueil.

❍ Dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival et rennais de l’art contemporain.

❍ HORAIRES D’OUVERTURE :

Jeudi de 14H00 à 22H00.

Du Vendredi au Dimanche de 14H00 à 18H00.

Accès libre & Gratuit

❍ Lieux d’exposition :

Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval, 35000 Rennes

–> Bus 9 arrêt Voltaire, Vélostar Voltaire

❍ Artistes invités-es & associés-es :

Valentin Deligne, Alix Desaubliaux, Lucie Desaubliaux, Thomas Portier, Manon Riet, Alisson Schmitt et Mathilde Vaillant, pour le Vivarium.

Les Frères Ripoulain & Thomas Brun, pour le Bon Accueil.

Celia Nkala, pour Capsule Galerie.

Estelle Chaigne, Grégory Delauré, Julien Duporté, pour Les Ateliers du Vent.

La Collective en collaboration avec les artistes Charlotte Beltzung , Coline Cuni et Elise Carron, les étudiantes de l’EESAB les ados du GRPAS, les habitantes du quartier de Cleunay.

❍ Performances :

Mother of Dragons : La Collective

Vendredi 2 juillet à partir de 18H00.

Allumer le feu : Les Ateliers du vent

Samedi 3 Juillet de 18H00 à 01H00.

Fusion 660, Fonderie d’aluminium : Vivarium – Atelier artistique mutualisé. Jeudi 8 juillet de 18H00 à 22H00.

❍ Evénements Associés :

Atelier de cuisine au feu :

– Mercredi 7 juillet de 10H00 à 12H00 avec dégustation sur le temps du repas.

– Samedi 10 Juillet de 14H00 à 17H00 avec dégustation sur le temps de l’apéro.

– Jeudi 22 Juillet de 10H00 à 12H00 avec dégustation sur le temps du repas.

GRATUIT sur réservation à la.collective.resa@gmail.com

Évènement à destination à toutes personnes se revendiquant femme, trans ou non binaire. / Enfants bienvenu.es

❍ Table Ronde :

« Femmes et feux, entre possessions et dépossessions »

Mercredi 7 juillet 18H00

Evénement GRATUIT, ouvert à tous.tes sans distinction de genre ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍

Nos Partenaires :

ACB. Art contemporain Bretagne – DRAC Bretagne – Ville de Rennes – Rennes métropole – EESAB – GRPAS – ARCS – La Belle Déchette

❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍

Création graphique : Fais Voir / Solène Marzin les ateliers du vent 59 rue alexandre duval 35043 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 2 juillet – 18h00 à 23h59

samedi 3 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 4 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 8 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 9 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 10 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 11 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 15 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 16 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 17 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 18 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 22 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 23 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 24 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 25 juillet – 14h00 à 18h00

jeudi 29 juillet – 14h00 à 22h00

vendredi 30 juillet – 14h00 à 18h00

samedi 31 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 1er août – 14h00 à 18h00

