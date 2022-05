Les Enlaidies off Les Ateliers du Vent Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Enlaidies off Les Ateliers du Vent, 6 décembre 2019 19:30, Rennes. 6 et 7 décembre 2019 Sur place 7€ Les Enlaidies vous invitent pour leur soirée d’hiver en off des Transmusicales le vendredi 06 décembre aux Ateliers du vent, à partir de 19h Les Enlaidies vous invitent pour leur soirée d’hiver en off des Transmusicales le vendredi 06 décembre aux Ateliers du vent, à partir de 19h avec au programme de ces fraîches festivités ==>> ? $afia Bahmed-Schwartz ( Eros rap/trap // Paris) Derrière les noms de $afia Bahmed-Schwartz se dévoile une artiste aux multiples facettes : à l’aise sur tous les fronts, aussi bien rappeuse, performeuse, qu’illustratrice, réalisatrice de clips, écrivaine…ses productions rap dévoilent une forte empreinte littéraire et cinématographique plongeant l’auditoire dans un univers vénéneux et érotique profondément singulier. ? live : https://www.arte.tv/fr/videos/085603-003-A/afia-bahmed-schwartz-est-dans-le-club/ ? soundcloud : ? video clip : https://www.youtube.com/watch?v=nHZ_ExSIeUY&t=211s ? instagram : ? SheWolf ( grunge riot grrrl / Paris ) SheWolf, c’est un grunge sale et sauvage asséné par un power trio des plus efficaces. L’aventure commence début 2016 à Paris. Influencées par la scène alternative des 90s, le groupe remet à l’honneur l’expression brute des sentiments nous rappelant les Babes in Toyland, L7 ou encore les Red Aunts . SheWolf travaille actuellement à la composition d’un nouvel opus et vient de sortir le clip Apology. ? live clip : ? bandcamp : https://shewolf3.bandcamp.com/ ? NABTA (ebm / electroclash // Nantes) NABTA, c’est une cérémonie électronique. NABTA, c’est un duo synthétique. NABTA, c’est un peu comme une comète de beats qui s’écrase dans un océan multicolore. Mais en fait NABTA, c’est quand même aussi un peu sombre : une obscurité douce et enivrante qui te fera danser jusqu’à la syncope ! Rave on!! ? ? + TABLE RONDE / DISCUSSION avec les musiciennes de Shewolf et Safia Bahmed sur le thème de la sexualisation des artistes femmes dans le milieu de la musique Ḭn̰f̰o̰s̰ ̰p̰r̰a̰t̰ḭq̰ṵḛs̰ ~ Entrée : 7 € ~ Début des concerts : 20h ~ Paiement des entrées en liquide / carte bancaire acceptée au bar ~ Petite restauration / snack au bar Les Ateliers du Vent 59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 6 décembre 2019 – 19h30 à 23h59

samedi 7 décembre 2019 – 00h00 à 00h30

samedi 7 décembre 2019 – 00h30 à 01h00

