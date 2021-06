La Vilaine Planète Les Ateliers du Vent, 3 juillet 2021 13:30-3 juillet 2021 19:00, Rennes.

3 et 4 juillet Participation en tarif libre / Spectacle Back to the 70’s 10€, 8€, 4€ (sortir) https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-du-vent/evenements/la-vilaine-planete-cie-magic-meeting-back-to-70-s-le-03-07-2021, http://www.lesateliersduvent.org/evenement/la-vilaine-plan%C3%A8te, https://fb.me/e/1nDgVWkYg

Le temps de La Vilaine Planète aura la durée des étoiles, il ouvrira une brèche dans le mur où planter des questions, laissera germer des rêves et manger des fleurs sauvages. Un week-end pour échanger, se reposer ou créer en toute ébullition, rire, se nourrir, faire la fête, penser et vivre.

La Z.E.R.E

La Zone d’Expression des Rêves Envisageables rassemble treize artistes associé·e·s qui proposent des installations, des interventions ou des ateliers.

Avec : Marine Bouilloud // Anne-Sophie Convers // Christophe Ecobichon // Marin Esnault // Régis Guigand // Mitch Fournial // Myriam Ingrao // André Layus // Badame L’Ambasadrise // Agathe Mercat // Adrien Ordonneau // Atelier du ventre (Catherine Duverger & Hugo Kostrzewa).

Détail des propositions ici

Conférences

• Le 3 Juillet à 14h15 & 15h15

Des temps pour interroger les nouvelles formes d’existences possibles, entre un horizon désirable et le désastre qui vient.

Il est question de la vie, de cruauté et d’amour.

Avec : Mutin·e·s Mutant·e·s // Adrien Ordonneau

La Grande Distribution

• Le 3 juillet à partir de 19h

La compagnie Quignon sur rue et le projet de quartier Fonds de trottoirs et mauvaises graines s’associent joyeusement pour ouvrir une boutique ambulante, un four à bois et vous proposer des pizzas… le coeur en fête ! Les artistes, les voisins et les graines de cité fertile, dans un taylorisme convivial et chaleureux, vont mettre tous vos sens en éveil autour d’une nécessité commune : SE NOURRIR !

Avec : LA CIE QUIGNON SUR RUE (Peggy Dalibert et Charlotte Cabanis) ET LE PROJET DE QUARTIER FONDS DE TROTTOIR (Maud Jégard et Lise Gaudaire)

Back to the 70’S

• Le 3 juillet à 21h et 23h

Une tentative tentante de bamboche silencieuse et distancée par la Cie Magic Meeting.

Avec : LA CIE MAGIC MEETING

Les Langues de feux

• Exposition performative et collective (du 2 juillet au 1er août), avec deux performances :

. Mothers of dragons – Le 2 juillet à partir de 18h

. Allumez le feu – Le 3 juillet à partir de 18h

La Buvette du jeudi

• Le 1er juillet de 19h30 à 23h :

L’UNiversité RAgondine propose de porter un regard en périphérie de l’événement ; dans la ZAAAR. Avec des ateliers performances

Avec : L’UNRA (UNiversité RAgondine)

Les Ateliers du Vent 59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

samedi 3 juillet – 13h30 à 23h59

dimanche 4 juillet – 13h30 à 19h00