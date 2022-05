La Vilaine Frayeur Les Ateliers du Vent, 29 octobre 2020 18:00, Rennes.

LA VILAINE FRAYEUR #2

SPECTACLE, THÉÂTRE D’OBJET, CONCERT, QUIZZ, ÉCRIN FANTÔME // Du 29.10.20 au 31.10.20

Les fantômes se réveillent dans l’usine ! Nous vous convions tous à notre 2ème édition de la Vilaine Frayeur avec des spectacles horrifiques, des installations épouvantables, une visite-spectacle de l’usine hantée, un quizz et un concert !

L’ÉCRIN FANTÔME

29 – 30 OCT. à 18h30, 19h15, 20h, 20h45 et 21h30

31 OCT. à 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15

L’Ecrin Fantôme – Visite horrifico-ludique – Les ateliers du vent – 45 minutes Dès 8 ans Parcours spectaculaire de 45 minutes à travers l’usine désaffectée. Cette création originale joue avec la peur et le bizarre : la visite mortelle oscille entre épouvante ludique et flippe artistique.

Avec : Maud Jégard, Daniel Paboeuf, Christophe Ecobichon, André Layus regards extérieurs : Myriam Gautier et Hélène Mallet

BREITBART DOCTRINE

29 OCT. à 18h30 et 20h

Breitbart Doctrine est une installation performative découlant de l’aliénation de notre siècle. Le flux de l’animation diffuse comme autant de données et “ d’unités ” culturelles, des spectres issus d’erreurs et d’interprétations diverses. Ces images hantées, reclues dans une cage, semblent contenues par le battement rythmique de la lumière. La voix et des fragments sonores archétypaux s’échappent, à mesure que l’œuvre évolue. Par ces procédures mêlant oppression et libération, Breitbart Doctrine rappel tout autant l’affaire Cambridge Analytica que la post-vérité ou le capitalisme réaliste.

Avec : Marin Esnault & Adrien Ordonneau

MANGE T’ES MORT

29 OCT. à 19h et 21h

Banquet multisensoriel

Cette période de l’année où les jours raccourcissent pour laisser place à l’obscurité, ce moment où la frontière entre vivant et mort se trouble, se fait poreuse, où l’on raconte les histoires qui font l’umanité depuis la nuit des temps. Un moment rituel, dans lequel la nourriture joue depuis toujours un rôle essentiel.

Deux artistes de la nourriture et du son se proposent de revisiter les racines celtiques de la célébration des morts au travers d’unbanquet sculptural et performatif tenant à la fois du buffet et de linstallation.

Avec : Catherine Duverger et Hugo Kostrzewa

LA CARAVANE DE L’HORREUR

30 OCT. à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30

Comme une petite envie de se faire séquestrer par un tueur en série? Laissez-vous enfermer dans une caravane froide et humide et vivez une expérience qui vous glacera le sang.

Pour cette petite forme de théâtre d’objet, la bakélite s’attaque au thriller en détournant les mécanismes de la peur en jouant avec les stéréotypes du genre. On va jouer un peu avec vos nerfs mais ce sont les objets qui souffriront le plus, mis à rude épreuve pour vous mettre dans une ambiance MORTELLE.

Avec :

mise en scène : Olivier Rannou

bidouille et jeu : Olivier Rannou et Gildwen Perrono

Son : Erwan Coutant.

MINUS

_30 OCT. à 18h30 et 20h15

31 OCT. à 15h15 et 16h45

Théâtre d’objets – Toc Théâtre – 35 min. Dès 6 ans

MINUS est un solo peuplé d’objets. Avec eux, la comédienne donne vie et voix à l’histoire de Jésus Betz, un homme au destin hors du commun.

C’est un spectacle qui parle de différence.

Les Hommes n’y sont pas toujours tendres mais ils y sont pour certains courageux.

Il est question de la vie, de cruauté et d’amour.

Mais aussi du vent qui finit toujours par tourner.

Avec :

Création, mise en scène et jeu : Julie Rossignol

Direction d’acteur et regard extérieur : Lucile Barré

Scénographie et regard complice : Walter Bilirit

CHANTEUR·EUSE·S MORT·E·S

31 OCT. à 19h

Quiz blind test par Myriam Gautier et Régis Guigand

CONCERT HAWAIIAN PISTOLEROS

31 OCT. à 20h30

Sous-titrée « Western swing & hawaiian music », la musique d’Hawaiian Pistoleros n’est pourtant pas si exotique aux amateurs de concerts rennais et nantais. Le sextet est en effet composé de musiciens expérimentés de la scène de l’Ouest (Monsieur Roux, Santa Cruz, Sergent Pépère…). Il n’en demeure pas moins que chaque représentation de leur joyeuse bigarrure de jazz, de swing et de rock’n’roll élaboré avec ukélélé et autre steel guitar est très attendue de ce côté de la Loire. Surtout quand la virtuose de l’accordéon swing Maryll Abbas vient les épauler…

